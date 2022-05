"L'Académie des gâteaux" (M6) : ce que l'on sait sur la nouvelle émission avec Cyril Lignac

Et si la Star Academy rencontrait le Meilleur pâtissier ? On obtiendrait très certainement L'Académie des gâteaux, la nouvelle émission quotidienne de M6 portée par le pâtissier star de la chaîne Cyril Lignac. Une émission qui commencera ce lundi 23 mai 2022 à 18h40 à raison d'une émission quotidienne du lundi au vendredi.

Le concept est simple : 24 élèves amateurs de haut niveau venant de toute la France ont été sélectionnés pour suivre une formation intensive à l’Académie des gâteaux. Au cours de leur cursus, ils vont apprendre à maitriser les techniques pâtissières auprès d'une myriade de talentueux professeurs. L'occasion aussi pour les téléspectateurs les plus concentrés et ambitieux de s'essayer à ces techniques chez eux.

Mais une émission de cuisine aujourd'hui à la télévision ne serait rien sans un peu de compétition. "Chaque jour, ils devront progresser pour rester dans l’Académie et prouver qu’ils ont le talent nécessaire pour devenir des professionnels et pouvoir intégrer la brigade de Cyril Lignac pour le meilleur d’entre eux", explique la production. En effet, l’élève qui aura le plus convaincu Cyril Lignac aura la possibilité de réaliser son rêve de devenir pâtissier professionnel. Il se verra proposer un contrat professionnel au sein de ses équipes.

Le rythme sera particulièrement soutenu. Chaque jour, pendant trois cycles (apprentissage, perfectionnement et mise en situation réelle) d’intensité et de difficulté croissantes, les élèves seront soumis à des épreuves. On retrouvera les grands classiques des épreuves gastronomiques : technique pure, maîtrise des alliances de saveurs, créativité, dressage, inventivité. Mais il ne faudra pas être qu'un excellent technicien, il faudra montrer qu'on peut être un excellent élément dans une équipe. Les qualités humaines des candidats-élèves seront épiées. Les professeurs analyseront leur capacité à travailler en brigade, à apprendre de leurs erreurs ou à résister à la pression.

Cyril Lignac, Ophélie Bares (passée par le Ritz, le Shangri-la ou le Cheval Blanc) et Desty Brami (passé par le Plaza Athénée et le Georges V), deux professeurs de pâtisserie, seront là pour guider et juger leurs nouveaux élèves. Mais de nombreux prestigieux invités viendront ajouter leurs grains de sel lors de cette formation unique : Frédéric Anton (Meilleur ouvrier de France, 3 étoiles au Guide Michelin), Sébastien Vauxion (2 étoiles) Philippe Conticini, Pierre Hermé, Guy Krenzer...

