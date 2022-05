Eurovision 2022 : Elodie Gossuin, "toujours aussi gênante", amuse les internautes

Le public français l'attend plus encore qu'une victoire nationale à l'Eurovision. Chaque année désormais, l'ex-Miss France Élodie Gossuin est la voix et le visage du jury des professionnels français qui remet les fameux "12 points" aux candidats du concours. Chaque année aussi, elle se ridiculise (presque volontairement dorénavant) et offre aux téléspectateurs et internautes l'occasion de rire un bon coup. Il faut bien ça pour détendre l'atmosphère alors que le classement de la finale bouge à chaque annonce.

Pour cette édition 2022, Élodie Gossuin n'a pas chanté comme à son habitude. Mais son enthousiasme débordant pour Mika n'a pas manqué de surprendre le public. L'ex-Miss France a souhaité rendre un hommage à la chanson Yo Yo de Mika qui présentait l'Eurovision depuis Turin.. tout en incorporant son gimmick culte "Youhououou". Cela a donné une phrase improbable : "Yo Yo power youuhouou" qui a provoqué l'embarras de nombreux internautes.



Lors des précédentes éditions, elle avait chanté "Youhouhouhouhou" avec un enthousiasme désarmant après la prestation d'Amir ou lancé un "Madame, Monsieur bonsoir ! Et surtout Mercy, Mercy, Mercy, Mercy ! Oui, merci for this amazing show (pour ce spectacle incroyable) !" l'année suivante.

