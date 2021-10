"Koh-Lanta" : Mohamed Derradji confie avoir passé un pacte financier "avec Coumba et Clémence"

"En 2005 on l'a fait, on ne se le cache pas". L'ancien aventurier de "Koh Lanta" Mohamed Derradji, invité dans l'émission "Touche pas à mon poste" ce mercredi 6 octobre, a assuré que certains aventuriers vainqueurs avaient partagé leurs gains avec d'autres candidats. Des révélations qui n'ont pas manqué de surprendre une ancienne aventurière, également invitée sur C8.

Lors de son passage dans "Touche pas à mon poste", Mohamed Derradji explique avoir formé une alliance avec plusieurs candidats lors de son passage dans l'émission produite par TF1 : "Ça existe, ça a existé. En 2005, on l’a fait, on ne se le cache pas, explique-t-il, on l’a fait avec Clémence, on l’a fait avec Coumba. On savait qu’on allait arriver à plusieurs en finale, on ne voulait pas qu’il y en ait qu’un qui prenne le gain, du coup on l’a partagé à cinq. On a partagé 110.000 euros", dit simplement l'ex-aventurier.

En face, Charlotte Caron, aventurière en 2020 dans l'édition "Koh Lanta : l'Île des Héros", ne cache pas son étonnement : "Je suis assez étonnée parce que la production vient nous voir, le producteur vient nous voir en nous menaçant : si vous faites ça, vous verrez, plus jamais vous referez "Koh-Lanta"', répond-elle, ne manquant pas de faire réagir les chroniqueurs présents sur le plateau. Mohamed Derradji finit par plaider que ces pactes donnaient "une valeur à l’aventure, ça a un côté solidaire". L'ancien aventurier poursuit : "Je ne suis pas sûr que la production le savait donc ils l’apprennent ce soir. Je n’ai rien à cacher".

Un secret de polichinelle

Comme le rappelle Le Figaro, ce secret de polichinelle que sont les pactes financiers entre candidats avait également été mis au jour auparavant. Christelle, candidate dans l'édition "Koh Lanta : la légende" actuellement diffusée sur TF1, avait révélé avoir partagé ses gains après sa victoire aux Philippines dans les colonnes du Parisien. "Sur la plage, j’avais fait un pacte avec mes deux cofinalistes. Et j’ai tenu parole : lors de ma victoire, je leur ai donc donné 20.000 euros à chacun", avait-elle déclaré en 2013.

