Coronavirus : Moundir ("Koh-Lanta") révèle avoir un organe touché par la maladie

publié le 28/04/2021 à 12:17

La route de la guérison est encore longue et semée d'embûches pour Moundir. L'aventurier de Koh-Lanta a révélé dans un message sur Instagram, le 27 avril dernier, qu'un de ses organes a été touché par le coronavirus.

"Les résultats sanguins montrent que mon foie a pris cher (doliprane la cause, corticoïdes) et qu’il faut vite surveiller tout cela pour éviter des complications encore ...", explique ainsi Moundir, qui avait été hospitalisé et placé sous oxygène fin mars 2021 après avoir contracté le Covid. "Je me pose les bonnes questions en mettant mon destin entre les mains de Dieu (oui je suis croyant) que cette souffrance que je vis actuellement mais que je fais vivre également à mes proches me font dire qu’aucun chemin n’est assez long sans souffrance ou réussite", poursuit-il.

Depuis sa sortie de l'hôpital il y a quelques semaines, Moundir raconte sa guérison à ses abonnés sur Instagram en n'épargnant aucun détail. Le 5 avril dernier, il avait publié la photo de son bras couvert de bleus après les piqûres et les perfusions à la suite de son hospitalisation.

"Cela me prendra du temps peut-être 6 mois ou plus voire moins mais l’intensité que je mettrai dans mes entraînements tant physique que mentale fera que j’y arriverai", conclut l'aventurier de 47 ans.