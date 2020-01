"Koh-Lanta : l'île des héros" : quatre anciens candidats rempilent

publié le 03/01/2020 à 20:05

Après une longue absence sur les antennes de TF1, le jeu télévisé Koh-Lanta va faire son grand retour en 2020. Dans une vidéo faisant la rétrospective de son année 2019, la chaîne a révélé la présence de quatre anciens candidats dans la prochaine saison, selon le Huffington Post.

Ainsi, Teheiura avait fait forte impression lors de trois saisons de Koh-Lanta en 2011,2012 et 2014. Claude revient aussi dans cette saison après avoir participé aux émissions de 2010 et 2012. Moussa, ex-candidat de 2003 et 2012, a récemment gagné les championnats du monde de sanda - un art martial chinois - et revient également dans l'aventure, accompagné de Sara, connue pour ses pompes musclées, qui avait participé au jeu en 2014 et de Jessica, présente lors de la saison 2015.

Pour le reste des participants, Rémi Faure, directeur des programmes de flux de la chaîne, a expliqué que les autres candidats seront des anonymes.

La toute première image diffusée par @TF1 du prochain #KohLanta qui s’appellera « l’île des héros » 🙏🏻😍

Ça s’annonce très puissant 👊🏻🔥#Hâte pic.twitter.com/W1Z2f9ws4C — Alban Pellegrin (@AlbanPellegrin) January 3, 2020

Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée pour le lancement de Koh-Lanta : l'île des héros.