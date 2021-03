publié le 16/03/2021 à 20:05

C'est une séquence de Koh-Lanta qui a provoqué une réaction indignée de la part des téléspectateurs défenseurs de la cause animale. Lors du premier épisode de la nouvelle saison diffusée vendredi 12 mars, "l’un des participants tente d’attaquer une raie à la machette, qu’il finit par lancer maladroitement sur l’animal, qui parvient à s’échapper sans que nous sachions s’il a été blessé", a relevé l'association de défense des animaux Peta France, dans un communiqué de presse.

Peta ajoute avoir également vu une scène "de barbarie" envers une murène. Une séquence "qui est mise en avant en étant rediffusée au ralenti plus tard dans l’émission", note le communiqué. Le texte appelle ensuite TF1 à prendre position contre la souffrance animale, expliquant que "torturer" des animaux dans un programme est une manière "immorale d'attirer les téléspectateurs".

"Nous espérons que votre groupe ne souhaite pas que son nom soit durablement associé à la banalisation de la cruauté envers des individus innocents et vulnérables", explique Peta. En ce sens, l'association enjoint TF1 à faire en sorte que "ce genre de violence gratuite et néfaste ne puisse plus être diffusée, en mettant en place une politique sur le bien-être animal".