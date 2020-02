Kim Kardashian et Kanye West à Paris : un gros coup de com pour KFC

publié le 21/02/2020 à 11:47

C'est un coup de com signé Kim Kardashian et Kanye West, sans doute l'un des couples les plus bancable de la planète. Ils ont été vus cette semaine à Paris, et pas dans un palace non, mais dans un fast-food.

C'est dans un restaurant KFC du quartier Strasbourg Saint-Denis que le couple américain a été aperçu. Sur la vidéo publiée par des fans sur les réseaux sociaux, on les voit devant une borne, commander leur menu, ou plutôt tenter de commander leur menu. Ils hésitent entre les nuggets de poulet et les potatoes et le moins qu'on puisse dire c'est que l'écran tactile n'a pas vraiment l'air d’être leur ami, à tel point qu'ils se dirigent finalement vers le caissier.

Kim Kardashian est habillée en Jean-Paul Gautier, jolie robe, ultra moulante et colorée. On a rarement vu quelqu'un habillé comme ça dans un fast-food, il faut dire que ce n'est pas vraiment la tenue idéale pour passer incognito. Mais en même temps, ce n’était pas le but, explique le Huntington Post. La star a en effet elle-même relayé les images ainsi que des photos sur son comptes Instagram.

Une fortune estimée à 510 millions de dollars

Quant au restaurant, il a depuis installé une plaque sur cette fameuse borne où le couple est passé, "Kim Kardashian et Kanye West ont commandé sur cette borne", peut-on lire sur la plaque doré. "S'y recueillera qui voudra", écrit le site.

Ce qui est sur ce que le couple est un sacré argument. Le très sérieux magazine des Échos leur consacre cette semaine un grand dossier, c'est même la Une. Ou comment en moins d'une décennie une star de télé réalité et un rappeur sont devenus les icônes de toute une génération.

"Leur fortune, écrit le journal est aujourd'hui estimée à 510 millions de dollars", improbable pour un rappeur-producteur, certes talentueux, et une fille qui au départ, rappelle le journal, s'est fait connaitre par une sextape. C’était en 2007, la jeune Kim voit alors sa notoriété exploser. Aujourd'hui, elle a 160 millions d'abonnés sur Instagram et facture 500.000 dollars, le moindre post sponsorisé par une marque,c'est vertigineux.

La Maison-Blanche dans le viseur ?

Après être devenue la plus grande influenceuse mode de ces dernières années, à tel point expliquent Les Échos, que les marques se sont adaptés à ses goûts et à ses formes ultra pulpeuses. Aujourd'hui âgée de 39 ans, Kim Kardashian envisage de devenir avocate, comme son père Robert Kardashian, qui a défendu en son temps OJ Simpson.



Depuis deux ans elle a, à de multiples reprises, pris fait et cause pour des personnes injustement emprisonnées. Elle a d'ailleurs rencontré Donald Trump plusieurs fois pour évoquer le sujet. Certains aux États-Unis y voit une ambition politique et expliquent que le couple pourraient prétendre à la maison blanche.



Après l'élection de Donald Trump, tout est possible, lance son biographe ! Ça promet.