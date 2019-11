VIDÉO - "On n'est pas couché" : Kim Kardashian bientôt en politique?

publié le 10/11/2019 à 07:49

C'est une annonce qui peut paraître étonnante. La star américaine de télé-réalité pourrait bientôt faire ses débuts sur la scène politique aux États-Unis. C'est en tout cas ce qu'estime Pauline Delassus, auteure de La Nuit de Kim Kardashian. Invitée sur le plateau d'On n'est pas couché ce samedi 9 novembre, la journaliste de Paris Match a affirmé que Kim Kardashian "a sans doute une ambition politique".

Pauline Dellassus a relativisé en soulignant que ce virage de Kim Kardashian ne se ferait "pas dans l'immédiat pour les présidentielles" mais "elle pourrait être gouverneur de Californie" selon elle.

Avec son ouvrage, paru ce mercredi 6 novembre, l'auteure connaît la vie de la star américaine sur le bout des doigts. Sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier, elle ajoute qu'elle "a plein de positions politiques, elle s'engage. Elle veut devenir avocate, ce qui serait un moyen pour elle de se rendre plus sérieuse et de devenir peut-être un peu plus crédible. C'est ce parcours qui est passionnant.".

Cela ne serait pas la première qu'un citoyen américain médiatique ferait son entrée sur la scène politique. Rappelons qu'Arnold Schwarzenegger, Clint Eastwood ou encore Jesse Ventura ont occuppé avant elle des fonctions de maire ou gouverneur.