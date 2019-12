Le braquage de Kim Kardashian à Paris : un butin de 9 millions d'euros !

publié le 24/12/2019 à 21:01

Retour sur la nuit au cours de laquelle l'Américaine Kim Kardashian, star de la téléréalité et multimillionnaire, a été attaquée dans une résidence de luxe à Paris. C'était au petit matin du 3 octobre 2016, dans les quartiers chics de la capitale, cinq braqueurs vaguement déguisés en policiers et armés, réussissent avec une déconcertante facilité à accéder jusqu'à l'appartement de Kim Kardashian...Qui est pourtant ce jour-là, et qui plus est en pleine période de menace terroriste, l'une des personnalités les mieux protégées du moment.

Kim était curieusement seule, en peignoir, elle a cru mourir, et a vu s'envoler cette nuit-là ses bijoux. Dont la bague de fiançailles que lui avait offert son dernier mari, le rappeur Kayne West. Montant de ce braquage: près de 9 millions d'euros.

Casse très people et qui va pourtant révéler bien des surprises : une équipe de malfaiteurs sur le retour qui n'avait plus tout à fait les jambes pour ce genre d'opérations. Et qui pour certains d'entre eux devait être leur dernier coup ! Leur procès n'est pas encore programmé et l'enquête sur les bijoux de la Kardashian s'arrête pour le moment à Anvers en Belgique. La bague de fiançailles n'a jamais été retrouvée.

Frédéric Ploquin, grand reporter indépendant, spécialiste du grand banditisme.