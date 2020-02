Kim Kardashian et Kanye West au KFC à Paris

publié le 20/02/2020 à 11:19

Les stars mangent comme tout le monde. Dans la soirée du 19 février 2020, Kim Kardashian et son époux Kanye West de passage à Paris, ont décidé de se régaler avec un menu du KFC de Strasbourg-Saint-Denis.

L'instant, complètement lunaire pour les fans des deux stars, a été relayé dans la story Instagram de Kim Kardashian et relayé sur les réseaux sociaux. Comme monsieur et madame tout le monde, le couple multimilliardaire veut commander son dîner à la borne du fast-food. Mais, il peine à réaliser sa commande de poulets frits et décide, tout simplement, de se rendre à une caisse.

Bien évidemment, on imagine qu'un service de sécurité renforcée permet à Kim Kardashian et Kanye West de marcher dans le KFC sans être pris d'assaut par leurs fans. Dans tous les cas, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux et les fans du couple ne devraient pas lâcher leurs téléphones de la journée du 20 février pour essayer de les croiser.

Kanye West et Kim Kardashian de passage au KFC de Strasbourg - Saint-Denis, à Paris 👀 pic.twitter.com/cEUsxHP1dN — Kultur (@Kulturlesite_) February 20, 2020