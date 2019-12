Kim Kardashian : d'une sextape au poste de gouverneur de Californie ?

publié le 07/12/2019 à 14:31

Kim Kardashian n'existe pas...C'est une créature virtuelle rendue célèbre pour avoir érigé le selfie en grand art... Et imposé la taille 34 comme référence ultime du prêt à porter féminin. Sans internet, la vidéo et les smartphones, personne n'aurait jamais entendu parler d'elle. A moins que la réalité ne soit plus complexe...Et que Kim soit une alchimiste de génie, capable de changer du vent en or....



Kimberly Noël Kardashian, dite Kim, est née le 21 octobre 1980 dans des draps en satin et avec vue sur une immense piscine. Kim, petite fille riche, grandit dans le quartier huppé de Belverly Hills à Los Angeles...Elle ne quittera jamais cette ville qui l'a vue naître et qui la rendra aussi célèbre que Marylin Monroe...



Qui aurait parié que Kim Kardashian, pur produit du monde numérique, aurait pu survivre dans le monde réel ? Et imaginé que l'Amérique se reconnaisse en elle comme un modèle...Petite-petite fille d'immigrants, femme blanche mariée à un homme noir, mère et femme d'affaires avertie...



Dans ce pays qui a élu un acteur comme président et un autre comme gouverneur, la politique fait désormais de l'œil à l'impératrice des réseaux sociaux. Kim Kardashian est déjà l'une des femmes les plus riches et les plus puissantes des Etats-Unis. Elle sera peut-être une avocate célèbre. Et pourquoi pas occuper le siège de gouverneur de Californie qu'avait conquis avant elle Arnold Schwarzennegger...Kim Kardashian héritière du Terminator ? Pourquoi pas...Avec elle, la réalité a toujours dépassé la fiction...