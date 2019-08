et AFP

L'acteur américain Kevin Spacey a fait une apparition publique à Rome, une première depuis la révélation d'accusations sexuelles le visant fin 2017. Aujourd'hui, l'acteur est visé qu'il fait par plusieurs enquête aux États-Unis et en Angleterre.

Spacey, qui joue le personnage sans pitié de Frank Underwood dans la célèbre série House of Cards, a récité un poème devant "une poignée de spectateurs", selon une information du quotidien italien La Repubblica repérée par l'AFP. Le journal décrit le comédien comme "sérieux, concentré, en veste et cravate à côté d'une merveilleuse statue en bronze, une des plus belles œuvres du musée romain de Palazzo Massimo".

Pour sa première apparition publique depuis les révélations, "Kevin Spacey a choisi Rome, sur la pointe des pieds, dans le secret absolu, sans être annoncé, acceptant de lire cette poésie de Gabriele Tinti", un poète italien contemporain, "qui fait 'parler' la statue", complète le journal.

Il y a une quinzaine de jours, les poursuites visant Kevin Spacey, poursuivi pour attentat à la pudeur et agression sexuelle dans le Massachusetts aux États-Unis, ont été abandonnées. Il reste cependant sous le coup d'autres enquêtes aux États-Unis et en Angleterre.

L'acteur de 60 ans est la cible d'accusations d'agressions sexuelles divulguées en novembre 2017 dans le sillage du mouvement #MeToo, né de l'affaire Harvey Weinstein.