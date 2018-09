Spacey : où en sont les enquêtes qui le visent pour agressions sexuelles ?

publié le 05/09/2018 à 17:15

Une affaire en moins pour Kevin Spacey. L'acteur américain, visé par une plainte déposée en avril dernier par un homme l'accusant de l'avoir agressé sexuellement, ne sera finalement pas poursuivi, a indiqué mardi 4 septembre à l'AFP le bureau du procureur de Los Angeles. En cause : les faits, qui auraient eu lieu en 1992 dans la banlieue de Los Angeles, sont prescrits.



"Ces accusations ont dépassé le délai de prescription (...) et ne donneront pas lieu à des poursuites", a écrit le bureau du procureur de Los Angeles dans une décision transmise à l'AFP. Les services du procureur continuent toutefois d'examiner une autre plainte pour des faits similaires, déposée fin août contre l'acteur américain.



De Londres à Los Angeles, les accusations contre Kevin Spacey se sont multipliées ces derniers mois, entraînant alors pour l'acteur américain des répercussions sur sa carrière. De House of Cards au dernier film de Ridley Scott, l'acteur de 59 ans s'est vu éjecté de ces derniers projets. Retour en 3 points sur l'une des plus grosses affaires de scandale sexuel des onze derniers mois.

1. Un premier témoignage à la suite de l'affaire Weinstein

29 octobre 2017. Après les révélations en cascade contre le producteur américain Harvey Weinstein, l'acteur Anthony Rapp (Star Trek: Discovery) est le premier à briser le silence concernant les supposés comportements de prédateur attribués à Kevin Spacey : il raconte dans une interview accordée à BuzzFeed News que l'interprète de Franck Underwood dans House of Cards l'aurait agressé sexuellement. Les faits se seraient déroulés lors d'une soirée au domicile de l'acteur à New York, en 1986. Anthony Rapp avait 14 ans, Kevin Spacy 26.

Ce dernier a affirmé n'avoir "aucun souvenir de cette rencontre" et s'est excusé sur ses réseaux sociaux, profitant de cette accusation pour faire son coming-out gay, mal accueilli par la communauté LGBTQ+ (lesbiennes, gays, bi, trans, queer et plus).



"Si je me suis comporté comme il le décrit, je lui dois des excuses pour ce qui semble être un comportement en état d'ivresse profondément inapproprié", a assuré Kevin Spacey.

2. Tony Montana, Roberto Cavazos et les autres

Le témoignage d'Anthony Rapp a déclenché une vague d'autres accusations à l'encontre de l'acteur oscarisé. Roberto Cavazos, un acteur mexicain, affirme dès le 30 octobre, sur sa page Facebook, que ses rencontres avec Kevin Spacey avaient été "proches du harcèlement".



Le cinéaste Tony Montana raconte quant à lui au site internet Radar Online que Kevin Spacey, lors d'une soirée dans un bar en 2003, lui a "attrapé tout le paquet" puis l'a suivi aux toilettes après qu'il se soit dégagé.

À la suite des accusations à l'encontre de Kevin Spacey, Netflix suspend la série "House of Cards" Crédit : Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Les jours suivants, les témoignages et accusations s'enchaînent des États-Unis au Royaume-Uni. Un ancien employé du théâtre londonien Old Vic, où Kevin Spacey en était le directeur artistique entre 2004 et 2015, affirme dans le quotidien The Guardian avoir vu le directeur "tripoter des hommes à maintes reprises dans toutes sortes de situation différentes".



Le 3 novembre, le site internet Vulture publie un long entretien avec un acteur accusant Kevin Spacey, 25 ans à l'époque, d'avoir tenté de le violer alors qu'il avait 15 ans.



Ce même jour, le site internet de la chaîne CNN affirme que huit employés de la série phare de Netflix House of Cards ont qualifié de "toxique" l'ambiance de travail sur les plateaux de la série en raison du comportement de "prédateur" de l'acteur vedette.



Un ancien employé de la série déclare également à CNN, sous couvert d'anonymat, avoir été agressé sexuellement par Kevin Spacey lors d'une des premières saisons de la série qui a commencé à être diffusée en 2013.

3. Les enquêtes multipliées

Après toutes ces révélations, le théâtre londonien Old Vic décide de lancer une enquête interne menée par un cabinet juridique. Le 16 novembre, le théâtre annonce avoir recueilli 20 "témoignages personnels" accusant Kevin Spacey de "comportement déplacé".



Au Royaume-Uni, trois plaintes sont d'abord déposées pour des faits qui se seraient déroulés entre 2005 et 2008. Elles sont suivies de trois autres, déposées courant 2018, rapporte le Guardian dans un article datant d'avril 2018 et concernaient des faits datant de 1996, 2008 et 2013, peut-on lire sur le site internet Deadline.



C'est le 5 avril 2018 que le département du shérif de Los Angeles prend connaissance de l'affaire concernant un acteur anonyme et dont les faits ont été annoncés comme étant prescrits, ce mardi 4 septembre.



Le 21 août dernier, une nouvelle accusation d'agression sexuelle est déposée contre Kevin Spacey, a indiqué le porte-parole du bureau du procureur de Los Angeles. Cette dernière, dont on ne sait rien d'autre, est toujours entre les mains du bureau du procureur. Au Royaume-Uni, les six enquêtes sont également toujours en cours d'examen.