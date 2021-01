Kendji Girac annonce la naissance surprise de son premier enfant sur Instagram

publié le 28/01/2021 à 16:03

Dans cette semaine difficile avant les prochaines annonces du gouvernement, une bonne nouvelle pour les fans de Kendji Girac. L'artiste de 24 ans a annoncé la naissance de sa fille sur Instagram, ce 28 janvier.

"Quand l’amour prend vie... Bienvenue à ma princesse EVA ALBA que j’aime plus que tout

26/01/21", écrit Kendji Girac en légende de la photo en noir et blanc où l'on voit les petits pieds de la nouvelle-née. Soucieux de garder sa vie privée, il n'a pas révélé l'identité de compagne et la mère d'Eva Alba.

En octobre dernier, Kendji Girac a sorti Mi Vida, son quatrième album. Il avait fait appel à Slimane, Vitaa, Gims et Dadju pour lui écrire des titres toujours dans la veine gypsy-pop. Et surtout, il a rappelé Vianney qui lui offre la plus jolie chanson de l'album : Évidemment.

"J'avais l'impression de ne pas parler assez d'amour, alors qu'au fond de moi j'ai toujours été un grand sentimental. Et là sur ce quatrième album, je me suis fait plaisir. Je me suis dit que je veux un truc festif tout en parlant d'amour", expliquait l'artiste au micro de RTL.