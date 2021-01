Pamela Anderson s'est mariée avec Dan Hayhurst

publié le 28/01/2021 à 12:25

Pamela Anderson n'est plus un coeur à prendre. La star de 53 ans est de nouveau une femme mariée. Mercredi 27 janvier, elle a annoncé au Daily Mail qu'elle avait dit "oui" à Dan Hayhurst, son garde du corps.

Quelques photos du jour J ont été dévoilées et on y retrouve la star d'Alerte à Malibu dans un corset Lace Embrace et une jupe de Joanna Delaney. Pamela Anderson a confié qu'elle s'était unie à Dan Hayhurst la veille de Noël. La cérémonie s'est tenue au domicile de la star sur l'île de Vancouver au Canada. Un mariage sans famille ni ami avec pour seul "invité" un officier de l'état civil qui avait fait le déplacement. "Je suis exactement là où j'ai besoin d'être, dans les bras d'un homme qui m'aime vraiment", a-t-elle déclaré.



Pamela Anderson et Dan Hayhurst s'étaient rencontrés l'année dernière au début du confinement. "Toutes les personnes qui nous connaissent sont heureuses pour nous. Je me suis mariée sur la propriété que j'ai rachetée à mes grands-parents il y a 25 ans. C'est ici que mes parents se sont aussi mariés, et ils sont toujours ensemble.", a-t-elle dit.

Elle se marie pour la 6ème fois

Pamela Anderson n'en est pas à son premier mariage, elle a été mariée plusieurs fois : à Tommy Lee, le père de ses fils entre 1995 et 1998. En 2006, elle trouve l'amour auprès de Kid Rock. Elle se marie aussi deux fois au producteur de films Rick Salomon, en 2007 puis en 2013.

Quant à ses "noces" célébrées en 2020 avec le producteur Jon Peters, elle répète qu'il n'y avait rien eu d'officiel. "Nous n'avons jamais été mariés. Il fait des films et... j'imagine qu'il avait juste besoin d'attention ?", a-t-elle confié.