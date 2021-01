Kristen Stewart méconnaissable en Lady Diana pour le film "Spencer"

publié le 28/01/2021 à 13:15

Après Naomi Watts dans Diana, Emma Corrin et bientôt Elizabeth Debicki dans The Crown, Jeanna de Waal, Serena Scott Thomas, Julie Cox, Genevieve O'Riley... C'est au tour de l'actrice Kristen Stewart d'incarner la plus célèbre princesse contemporaine à l'écran : Diana Spencer.

La comédienne sera l'actrice principale du biopic du réalisateur de Jackie, Pablo Larraín, baptisé Spencer. Un film qui ne retracera pas toute la vie de la célèbre Lady Di, de sa jeunesse aristocratique à sa mort tragique, mais un simple week-end durant les fêtes de fin d'année en 1990. C'est durant ces quelques jours que la mère des princes William et Harry a décidé d'en finir avec son mariage pour le moins branlant avec l'héritier du trône d'Angleterre, Charles.



Ce 27 janvier, une première photo de l'actrice devenue célèbre grâce à la saga Twilight a été diffusée. Avec son carré blond, sa voilette et son manteau rouge, Kristen Stewart est méconnaissable et on ne voit que la moue nostalgique de Diana.

Voici le premier cliché de Kristen Stewart en Lady Diana. L'actrice américaine incarnera la princesse de Galles dans le biopic "Spencer“ réalisé par Pablo Larraín. pic.twitter.com/wEd3aVVQN1 — GQ France (@GQ_France) January 28, 2021

Le tournage du long-métrage écrit par Steven Knight (Les Promesses de l'ombre, Peaky Blinders) aura lieu entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. pour l'heure, aucune date de sortie n'a été annoncée. La production espère dévoiler ce nouveau biopic à l'automne 2021. Un retard et une sortie en 2022 permettrait au film de faire coïncider sa sortie avec les 25 ans de la mort de la princesse des cœurs...