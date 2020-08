publié le 11/08/2020 à 12:55

Près d'un mois après la mort accidentelle de Naya Rivera dans le lac Piru, en Californie, son amie et partenaire de jeu dans Glee Heather Morris a souhaité prendre la parole et s'adresser à leurs fans sur Instagram.

Celles qui incarnaient un couple à l'écran étaient devenues de véritables amies hors des plateaux de tournage. L'interprète de Brittany a ainsi voulu se confier directement au public qui les soutenait. "Je ressens ce poids lourd en moi. Une douleur dans mon cœur qui me dit de prendre contact avec les fans et de me connecter avec toutes les personnes qui se sentent perdues en ce moment", a assuré Heather Morris dans une vidéo publiée sur sa page Instagram, dimanche 9 août.

"Je n'ai pas besoin d'expliquer combien la relation entre Brittany et Santana était importante", continue l'actrice. "Beaucoup d’entre vous l’ont vue comme une source d’inspiration pour devenir la meilleure version de vous-même. Nous ne l'avons jamais oubliée. Naya et moi savions toutes les deux combien c'était spécial", explique-t-elle.

Je me sens redevable envers vous car je pense que les fans ont eu un impact énorme sur notre histoire Heather Morris sur Instagram. Partager la citation





Heather Morris confie avoir ressenti le "besoin" de se "connecter" avec ses fans, "avec tous ceux qui se sentaient un peu perdus et un peu confus pendant cette période". "Je me sens redevable envers vous car je pense que les fans ont eu un impact énorme sur notre histoire. Sans vous, elle n’aurait pas existé et je tenais à vous en remercier", confie-t-elle, les larmes aux yeux et la voix tremblante.

"Vous avez aidé à créer quelque chose pour les scénaristes et pour Naya et moi, ce qui a eu un impact qui durera toute une vie et au-delà. Je tiens à remercier tous les fans pour votre amour et votre soutien. Et je veux que vous sachiez que nous sommes tous ici avec vous, que le chagrin est différent pour tout le monde, et je veux que vous soyez doux et gentils avec vous-même pendant cette période", a conclu l'actrice.