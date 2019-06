James Middleton et sa soeur Pippa Middleton, avant le mariage de Meghan et Harry, le 19 mai 2019

publié le 25/06/2019 à 20:15

2003, Kate Middleton et le prince William débute leur relation idyllique. Une date décisive dans leur vie mais également, et étonnamment, dans celle du frère de la future duchesse de Cambridge. James Middleton, le plus jeune de la famille, s'est vu catapulté sur le devant de la scène. Plus de 15 ans après cette période délicate, il s'est confié sur sa dépression et ses angoisses passées à la presse britannique.

Si Pippa Middleton, la cadette de trois ans de Kate Middleton, semble avoir plutôt bien vécue la situation, le frère, James Middleton, a expliqué au cours d'un entretien au magazine Tatler, en ligne le lundi 24 juin 2019, qu'il n'était pas préparé psychologiquement : "Soudainement, et très publiquement, j'ai été jugé sur ma capacité à avoir du succès ou à être un raté. Ça te met une pression", explique l'homme âgé aujourd'hui de 32 ans.

Son choix de rendre public sa dépression a été énormément lié aux batailles menées par sa sœur, la duchesse de Cambridge, et de son mari, notamment leur association Heads Together qui accompagne les personnes atteintes de maladies mentales. Cependant, il n'a jamais voulu que la famille royale soit mêlée à ses vieux démons.



"J'ai mené une vie en parallèle d'eux. S'il y avait un intérêt pour moi seul, parfait. Si c'était un intérêt pour moi à cause d'eux, c'est différent", continue-t-il. Après une période très difficile durant laquelle il s'est "fermé et n'a plus communiqué avec sa famille", le beau-frère du prince William se dit être "de retour à son bon vieux lui", centré sur les amours de sa vie : ses chiens.