publié le 19/06/2019 à 12:24

C'est un accident qui a beaucoup marqué le couple princier. Le lundi 17 juin 2019, le duc et la duchesse de Cambridge, le prince William et son épouse Kate Middleton, se sont rendus à la cérémonie de l'Ordre de la Jarretière, le plus élevé des ordres de chevalerie britannique.



Comme à chacun de leur déplacement officiel, le couple était accompagné d'un convoi pour assurer leur protection. Alors qu'ils se dirigeaient vers le château de Windsor où se tenait la cérémonie, un motard de ce convoi à grièvement percuté une cycliste de 83 ans, Irene Mayor.

Hospitalisée dans un établissement londonien, l'état de l'octogénaire a été décrit comme "grave mais stable" par les services médicaux. La femme aurait été percutée alors que le motard vidait la voie de toute circulation pour permettre le passage de la voiture du duc et de la duchesse. Une enquête a été ouverte et confiée à la police de Londres.

Un porte-parole du couple princier a fait savoir à nos confrères du Daily Mail que Kate et William étaient profondément peinés et inquiets pour Irene". Le couple a fait savoir qu'il était en contact avec la famille de la victime et qu'il lui avait porté des fleurs. Le duc et la duchesse ont aussi promis de rendre visite à Irene Mayor lorsque sa santé le permettrait.