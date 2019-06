publié le 20/06/2019 à 15:59

Pour vouloir acheter un tel objet, il faut avoir le goût des choses laides ou clairement vouloir du mal à la famille royale britannique tout en ayant la bourse bien remplie. Les magasins TK-Maxx ont décidé de surfer sur la mode des objets kitschs inspirés par les membres de la famille royale.

Rien de plus tendance pour un fan de la monarchie britannique que d'avoir une tasse à thé ou une coupelle avec le visage de Diana, Elizabeth II ou encore Meghan Markle. Parmi les visages qui font vendre, nous retrouvons tout naturellement la duchesse de Cambridge, Kate Middleton et ses enfants.

Une cliente du magasin est tombée sur l'un de ses objets : une reproduction en porcelaine de la célèbre photo de famille où Kate, William et leurs deux premiers enfants, George et Charlotte sont réunis. On ne s'est pas pourquoi William a été évincé de la reproduction en céramique mais il doit sans doute être ravi d'avoir été exclu de ce naufrage artistique et décoratif. "Parfois TK-Maxx arrivent à se dépasser ! 60 livres sterling (200 avant une réduction, ndlr) pour l'objet le plus laid qu'il m'ait jamais été donné de voir !", a tweeté la cliente avec plusieurs photos de l'horreur en question.

sometimes TK Maxx out-TK Maxxes itself. £60. arguably the worst thing i’ve ever laid eyes upon pic.twitter.com/5yjoyp4sWJ — Cardi BTEC (@amelia_perrin) 18 juin 2019

Il est vrai que pour 67 euros, une figurine de ce genre pourrait au moins faire l'effort de ressembler à leurs modèles de chair et d'os. La victime principale de ce massacre est sans conteste la petite princesse Charlotte parfaitement méconnaissable. Le groupe Facebook "TK Maxx Gallery of Horrors", un groupe humoristique qui rassemble les pires objets vendus par l'enseigne, a naturellement pris connaissance de la statuette, invitant ses 30.000 membres à détruire l'objet maudit.