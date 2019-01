publié le 30/01/2019 à 07:32

La victime s’appelle Jussie Smollett, 36 ans. Il tient depuis trois ans et demi l’un des rôles principaux dans la série Empire, diffusée en France sur W9, qui raconte l’histoire d’une famille afro-américaine dans l’industrie du disque. Le programme connaît un énorme succès depuis le lancement de la série.



Le jeune homme a porté plainte à la police de Chicago pour une agression, à la suite de laquelle il a été hospitalisé. L’enquête n'a pas encore confirmé son récit, mais d'après son témoignage, l'événement serait survenu dans la nuit de lundi à mardi, alors qu’il arrivait de New York, et qu’il s’est arrêté acheter un sandwich près de chez lui, dans le centre de Chicago.

Il affirme que deux hommes avec un masque de ski se sont approchés et ont commencé à l’insulter. L’un des deux a hurlé, je cite "T’es pas ce pédé nègre d’Empire ?". Jussie Smollett explique qu’ils l’ont ensuite attaqué. Il a tenté de se défendre, mais leurs coups ont redoublé. Il a une côte fracturée.

Ses agresseurs lui ont passé la corde au cou

Mais l'agression ne s'est pas arrêtée là. Il raconte que les deux individus lui ont ensuite mis une corde autour du cou, et jeté un produit chimique, qu'il pense être de l’eau de javel.



Toujours selon l’acteur, ils seraient repartis en criant "This is MAGA country", ("Ici, c'est le pays MAGA"). MAGA sur les réseau sociaux signifie l’acronyme de "Make America Great Again", "rendre à l’Amérique sa grandeur", le slogan de campagne du président Trump. La corde passée autour du cou, rappelle le lynchage des noirs en place publique pendant la ségrégation.

Un courrier de menaces du même acabit

Les studios de la FOX, où est tournée la série, ont reçu un lettre postée il y a 8 jours, adressée à Jussie Smollett, dans laquelle des lettres ont été collées avec ce message "tu vas mourir, pédé noir". On y aperçoit un dessin de lynchage. Sur l’enveloppe, les mêmes lettres "MAGA, Make America Great Again".

Une enquête ouverte pour "crime de haine"

Compte-tenu de ces éléments, la police de Chicago a ouvert une enquête pour "crime de haine". Le terme juridique est utilisé en Amérique pour désigner toutes les agressions raciales, religieuses et homophobes.



Selon le FBI, le nombre de crimes de haine a augmenté de 17% en 2017 par rapport à 2016. Pour l'instant, le bilan 2018 n'est pas encore connu, mais sur cette année 2017, environ 60% étaient des agressions raciales, dont 16% des agressions homophobes.



Bien que le FBI estime que ces chiffres sont en dessous de la réalité, ce type d'agressions n'étant pas toutes signalées, la tendance générale est claire : il y a eu ces deux dernières années une augmentation nette de ces crimes de haine.