Crédit Image : M6 / Vivien Charreyre et Martin Gabriels | Crédit Média : M6 / Vivien Charreyre et Martin Gabriels | Date : 18/03/2019

publié le 18/03/2019 à 16:51

Avant chaque spectacle, il a ses petites habitudes. Un coup de fil à sa famille d'abord puis un coup d'oeil à ses objets fétiches en entrant dans sa loge. Un peu maniaque, Franck Dubosc ?





"Vous pourriez prendre des images qui ont 10 ans, vous verriez les mêmes choses : les premiers cadeaux de fans d'il y a longtemps, et puis une photo ancienne de mes enfants. Mon équipe transporte ça de loge en loge pour que chaque soir, dans chaque loge différente, je puisse me retrouver dans le même endroit, c'est mon repère", confie-t-il.



En pleine tournée pour son nouveau spectacle baptisé Fifty fifty, comme un hommage à ses 50 ans flamboyants, il fait salle comble chaque soir et pourtant cela n'a pas toujours été simple.

Des années de galère

Franck Dubosc a 17 ans lorsqu'il quitte la Normandie pour rejoindre Paris et courir les castings. À ses proches, il affirme que sa carrière est lancée.



"Je racontais que j'avais de quoi loger là-bas, que tout allait bien alors qu'en fait il y avait une bonne partie de la journée qui était destinée à savoir où j'allais dormir le soir." Le jeune comédien dort parfois dans les cages d'escaliers.





Il enchaîne les petits boulots. Sa rencontre avec l'humoriste Elie Semoun va tout changer. "Il m'a donné confiance en moi parce que c'est le premier qui m'a dit viens faire des sketchs, t'es drôle, tu sais écrire."

Puis vient le succès

En 1998, il monte sur scène pour son premier one man show. Le succès arrive enfin. Il convainc avec son personnage de séducteur, macho et mythomane. En 2006, il s'ouvre lui-même les portes du cinéma avec "Camping" dont il est également scénariste.





Lui qui a passé toutes ses vacances au camping étant plus jeune parvient à convaincre le réalisateur Fabien Ontoniente. Le film est un grand succès populaire.



5 millions et demi d'entrées et il tournera deux suites. La comédie lui colle alors à la peau : dans Disco avec Samuel Le Bihan, Incognito avec Bénabar.

Son dernier film ne fait pas recette

Mais la recette des films à la "Camping" semble s'essoufler. All Inclusive sorti le mois dernier a bu la tasse. "Il y a un moment où il y a trop de films comme ça , Les Bronzés, les Camping, trop de comparaisons. Je ne regrette pas, mais je savais avant que ça ne serait pas un succès", en convient-il.

Pour autant, Franck Dubosc ne semble pas vouloir se risquer aux rôles dramatiques. "Cela pourrait me plaire mais je ne suis pas en recherche de ça spécialement. Mes envies d'homme, c'est de faire des films qui me plaisent, plus que des rôles qui me plaisent."



Une star proche de son public

Son dernier show , un seul en scène dure 1h30 qu'il conclut systématiquement par une séance photo avec ses fans. "C'est là que je vois les gens. Les gens qui m'aiment ! C'est important parce que je fais ça pour qu'on m'aime!", avoue-t-il. Même descendu de scène, le Franck Dubosc séducteur n'est jamais loin.