Marchés de Noël : quels sont les plus beaux de France et d'Europe ?

publié le 12/12/2019 à 20:28

C'est la saison des marchés de Noël, de leurs illuminations féeriques et de leurs effluves d'épices et de vin chaud. Beaucoup de villes, en France et en Europe, se targuent d'avoir le plus beau, le plus historique, le plus authentique. Pour les départager, le site European Best Destinations a organisé un vote. Cette année, Budapest (Hongrie) prend la première place, suivi de Vienne (Autriche) et Gdansk (Pologne).

Le premier marché français classé est situé en cinquième position, Montbéliard (Doubs). Metz (Moselle) est classée en septième position, Amiens (Somme) quinzième. Ces trois dernières années, c'est Zagreb (Croatie) qui était en tête du classement.

Dans le classement des vingt plus beaux marché de Noël, déterminés grâce aux votes de près de 180.000 personnes, la France classe trois marchés de Noël, en deuxième position après l'Allemagne qui en classe quatre. L'Angleterre suit avec deux marchés de Noël dans le classement.

Le classement complet

1 – Budapest (Hongrie)

2 – Vienne (Autriche)

3 – Gdansk (Pologne)

4 – Bruxelles (Belgique)

5 – Montbéliard (France)

6 – Bâle (Suisse)

7 – Metz (France)

8 – Cluj-Napoca (Roumanie)

9 – Fauquemont (Pays-Bas)

10 – Novi Sad (Serbie)

11 – Trèves (Allemagne)

12 – Prague (République tchèque)

13 – Govone (Italie)

14 – Winchester (Angleterre)

15 – Amiens (France)

16 – Rothenburg ob der Tauber (Allemagne)

17 – Cologne (Allemagne)

18 – Leipzig (Allemagne)

19 – Bratislava (Slovaquie)

20 – Bath (Angleterre)