La bataille des Hallyday continue aux États-Unis. La Cour supérieure de Californie à Los Angeles examine aujourd'hui la demande de Laeticia Hallyday de transférer toute une série de biens dans des trusts bancaires. Cette audience, reportée à plusieurs reprises par la justice californienne, est vue comme une tentative par David et Laura de soustraire une partie du patrimoine du chanteur de l'héritage.

L'enjeu est de taille, puisqu'il porte sur plusieurs millions d'euros. Laeticia demande à la justice de mettre à l'abri dans un ou deux trusts bancaires toute une série de biens et d'actifs : les redevances de Sony Music, plus de 60% des royalties de Warner Music, le contenu d'un compte en banque détenu par Johnny et plus exotique encore, quatre motos Harley Davidson, et trois voitures de luxe : une Cobra, une Bentley et une Lamborghini Aventador qui à elle seule dépasse les 300.000 euros.

Les avocats de David et Laura vont plaider une captation financière. "Une tentative de mettre à l'abri des actifs en ignorant le jugement rendu sur l'héritage", explique à RTL Me Douvier, avocat de David. Les deux premiers enfants du chanteur espèrent que le juge américain dira que l'héritage se joue désormais en France et refusera la demande de Laeticia.

