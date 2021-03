publié le 25/03/2021 à 12:33

La justice britannique a tranché. Ce 25 mars, elle a refusé à Johnny Depp un procès en appel, après sa défaite contre le Sun, en novembre dernier. L'acteur emblématique de Pirates des Caraïbes reprochait au Sun d'avoir présenté dans un article de 2018 qu'il était avéré qu'il avait frappé son ex-femme Amber Heard, star d'Aquaman et au casting de Justice League.

Johnny Depp et Amber Heard se sont rencontrés en 2011 sur le tournage de Rhum Express de Bruce Robinson avant de se marier en 2015. Deux ans plus tard, le couple divorce avec perte et fracas, faisant les choux gras des tabloïds. Amber Heard évoquait "des années de violences physiques et psychologiques". Des accusations contestées par l'interprète de Jack Sparrow. La défense du Sun se fonde quant à elle sur 14 accusations de violences envers l'acteur entre début 2013 et mai 2016. Pendant la procédure de divorce, Amber Heard avait retiré sa plainte contre Johnny Depp. Il lui avait versé 7 millions de dollars qu'elle avait reversés à deux associations.

En novembre dernier, la société éditrice du quotidien, News Group Newspapers (NGN) a montré que ce qu'elle avait publié était "substantiellement vrai", c'est pourquoi "le requérant n'a pas gagné son action" en diffamation, indiquait le juge Andrew Nicol dans son jugement publié par la Haute Cour de Londres.