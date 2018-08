Johnny Depp accuse Amber Heard de l'avoir frappé, l'actrice dément

publié le 02/08/2018 à 16:08

Johnny Depp et son équipe d'avocats semblent décidés à riposter. Dans de nouveaux documents juridiques publiés par le quotidien britannique The Mirror, on peut lire que l'acteur accuse son ex-femme Amber Heard de l'avoir frappé plusieurs fois.



"Après le départ des invités, mademoiselle Heard a commencé à critiquer le plaignant [Johnny Depp] à cause de son retard, peut-on lire sur le site du journal. Le plaignant est allé au lit et a commencé à lire et mademoiselle Heard, qui avait bu, est devenue agressive et violente, frappant à deux reprise le plaignant au visage. Le plaignant s'est défendu en attrapant le bras de mademoiselle Heard pour stopper les coups et lui dire d'arrêter. Il l'a repoussé vers le lit et lui a signifié qu'il partait et qu'il ne fallait pas qu'elle le suive".

La scène évoquée remonte à la soirée d'anniversaire de l'actrice, en avril 2016. Ces événements se seraient déroulés un mois avant la plainte d'Amber Heard pour violences, lorsqu'elle est apparue avec des bleus, expliquant que Johnny Depp lui aurait envoyé un téléphone au visage.

Témoignages discordants

Dans les documents juridiques, l'équipe de Johnny Depp dément aussi ces accusations, à l'aide de témoignages des forces de l'ordre et des agents de sécurité présents le jour de cet incident. Selon eux, les policiers n'auraient pas constaté de marques sur le corps d'Amber Heard après les faits reportés et cette dernière aurait finalement expliqué qu'il ne s'était "rien" passé.



Les agents de sécurité de l'acteur ont quant à eux déclaré être arrivés sur les lieux juste après avoir entendu Amber Heard crier. "La sécurité a vu Johnny Depp se tenir debout dans la cuisine, loin de mademoiselle Heard. À ce moment, mademoiselle Heard a crié 'Arrête de me frapper Johnny !' dans un téléphone. [Johnny Depp] ne frappait pas mademoiselle Heard. Cette dernière se tenait à plusieurs mètres de lui".

Riposte du clan Heard

L'équipe d'Amber Heard a immédiatement contesté cette version présentée par le clan Depp. Dans les pages du magazine People, ils répondent : "Ces allégations sont complètement fausses. Vous devriez lire la récente interview de Rolling Stone à propos de monsieur Depp pour comprendre son état d'esprit".



"Monsieur Depp est, en ce moment même, accusé dans plusieurs dossiers, notamment pour une agression physique sur le tournage de City of Lies (un membre de l'équipe technique a expliqué que l'acteur l'aurait frappé au visage mais le réalisateur Brad Fuman a qualifié l'incident d'"exagéré" et célébré le professionnalisme de Johnny Depp, ndlr). À plusieurs reprises, des témoins ont observé les abus de monsieur Depp envers mademoiselle Heard", a conclu l'avocat de l'actrice.