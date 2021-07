Pourquoi Johnny Depp n'a vraiment pas de chance avec ses tatouages

Johnny Depp n'a pas de chance avec ses tatouages, et c'est la conséquence de sa vie amoureuse tumultueuse car il en a piraté des cœurs, Jack Sparrow. Par exemple dans les années 90, celui de Winona Ryder. Il était tellement amoureux de l'actrice qu'il s'était fait faire un tatouage "Winona for ever".

Sauf que le "for ever" n'a pas duré et ils ont fini par se quitter. Que faire de ce tatouage caduque ? C’est là que Johnny Depp a eu une idée maline : il a fait effacer le "na" de Winona. Le comédien affiche donc depuis un tatouage "Wino for ever", ce qui peut se traduire par "Ivrogne pour la vie".

Mais apparemment ça ne lui a pas servi de leçon car Johnny a remis ça, cette fois avec l'actrice Amber Heard. Il l'épouse en 2015 et se fait tatouer sur la main "Slim", le petit nom qu'il donnait à sa chérie. Un an plus tard, divorce et rebelote il se retrouve avec un tatouage dont il ne veut plus. Là encore, Johnny va customiser son tatoo. "Slim" va devenir "Scum" qui se traduit par "ordure"...

