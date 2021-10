JoeyStarr se confie sur sa vie en cité : "C'était un vrai carrefour ethnique"

Dans son nouveau livre intitulé Le petit Didier, JoeyStarr, de son vrai nom Didier Morville, revient sur son enfance dans une cité de Saint-Denis. "C'était un vrai carrefour ethnique, on n'avait pas ce truc de communautés, cette espèce de symbiose marchait assez bien", se souvient le rappeur, qui est l'un des membres fondateurs du groupe NTM.

"J'ai appris très tôt à suspendre le temps, à combattre l'ennui", raconte JoeyStarr. "J'étais sage parce que j'étais très cloitré dans une ambiance très taiseuse, je faisais dériver mon imagination", se remémore-t-il, avant de poursuivre : "Dès que la fenêtre s'est ouverte ça a été l'explosion".

"L'air pèse lourd entre nos murs", écrit JoeyStarr, alors qu'il évoque sa relation avec son père Jean. L'artiste confie : "Il n'y a pas réellement d'affect (...) Il voulait me formater exactement comme lui, être dans le moule".

Dans son livre, il y a une grande absente : sa mère. "On n'en parle pas", affirme le rappeur. Et face à ses questions, son père "préfère (lui) dire qu'elle n'est plus là, qu'elle est morte". "On apprend à vivre avec ça", confie JoeyStarr. Pourtant, sa mère est vivante et il la retrouvera des années plus tard.

Le livre s'achève lorsque Didier n'a plus "l'impression d'être petit". Désormais, "j'ai le corps et l'humeur d'un adulte mais je suis encore en construction à 54 ans", souligne JoeyStarr. Et de préciser toutefois : "Je me suis fait tout seul. J'ai encore quelques côtés candides".