publié le 16/07/2019 à 15:41

Les noms viennent de tomber. Deux jeunes acteurs s'apprêtent à incarner Joey Starr et Kool Shen à l'écran, pour le biopic sur NTM, Suprêmes : Théo Christine et Sandor Funtek. Le film sera réalisé par Audrey Estrougo et le tournage devrait commencer début 2020. Pour le scénario, elle sera accompagnée de Marcia Romano et de Kool Shen et JoeyStarr eux-mêmes.

Selon Allociné, Théo Christine aura la lourde tâche d'incarner Didier Morville alias JoeyStarr, moitié du duo NTM. Le jeune homme a été formé aux Cours Florent de 2015 à 2019, mais est déjà apparu plusieurs fois sur nos écran. Il a incarné le personnage d'Olivier dans La Finale de Robin Sykes, Alexandre dans la série SKAM France et Audrey Estrougo lui avait déjà fait confiance pour son film À la folie.

Sandor Funtek à une carrière un peu plus fournie. À 29 ans, il est déjà apparu dans La vie d'adèle d'Abdellatif Kechiche, Dheepan de Jacques Audiard, Nico 1988 de Susanna Nicchiarelli ou encore L'enkas, un film sélectionné dans la section "Orizzonti" de la Mostra de Venise 2018. Il incarnera Kool Shen.

JoeyStarr et Théo Christine Crédit : JOEL SAGET / AFP / Capture d'écran Instagram de @theochristine18

Kool Shen et Sandor Funtek Crédit : BERTRAND GUAY / AFP / Capture d'écran de l'Instagram de @sandorfuntek

Les acteurs devront aussi chanter les tubes de NTM, qu'ils réenregistreront en live. Le film portera sur le début de la carrière des rappeurs, de 1988 à 1992, selon une interview d'Allociné. D'autre part, le reste du casting sera composé de "comédiens amateurs et jeunes issus de la scène hip hop underground".

Les interprètes de Seine Saint-Denis Style vont faire l'objet de deux projets cinématographiques. Ce biopic, mais aussi une série, diffusée sur Netflix et Arte et réalisée par Katell Quillévéré (réalisatrice à l'origine de Suzanne et de Réparer les vivants).