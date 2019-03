NTM : JoeyStarr et Kool Shen mettent fin à leur duo

publié le 19/03/2019 à 11:38

"Ce seront nos tous derniers concerts", promet Kool Shen. Après 30 ans, le chanteur qui constitue la moitié du duo NTM avec son acolyte JoeyStarr assure qu'il ne mènera plus de projet musical sous le nom de NTM. "Là, il s'agit pour nous d'envoyer la dernière salve". Pour lui le mot "séparation" n'a toutefois pas lieu d'être. "Quand on parle de séparation ça induit qu'il y a un problème, or il n'y en a pas" avec JoeyStarr.



"On ne s'était jamais justifiés en 1998 quand on a commencé nos propres projets artistiques, ni après les concerts des vingt ans en 2008 puis 2010. Car à l'époque ce n'était pas la fin de NTM. Ce qui nous conduits selon moi à l'acter à présent c'est qu'il n'y aura pas de nouveau disque. Je ne trouve pas très intéressant de monter sur scène sans proposer quelque chose de nouveau", a continué l'artiste.

Après leurs secondes retrouvailles, il y a pile un an, lors desquelles les deux acolytes "ont mis la fièvre" à Paris-Bercy, ils avaient pourtant laissé entendre qu'ils préparaient un cinquième album studio et avaient d'ailleurs sorti en septembre un single avec Fianso, Sur le drapeau. Les deux rappeurs de Seine-Saint-Denis comptent toutefois finir en beauté l'aventure NTM avec une dernière mini-tournée de 14 dates en France et à l'étranger.

Ils joueront cet été aux festivals Solidays à Longchamp, le 23 juin 2019 et Beauregard à Hérouville-Saint-Clair, le 5 juillet prochain, ou encore, aux Eurockéennes à Belfort, le 7 juillet. Ils se produiront ensuite en Amérique latine en novembre avant de revenir en Europe au Palais 12 de Bruxelles le 15 novembre et à l'Arena de Genève, le 16 novembre 2019. Ils feront ensuite leurs adieux à la scène à Paris, à l'Accorhotel Arena les 22 et 23 novembre 2019.