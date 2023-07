Jérémy Ferrari : "Je serai toujours là pour Laurent Ruquier"

C'est avec l'émission On ne demande qu'à en rire que le public a connu Jérémy Ferrari. Depuis, Laurent Ruquier et l'humoriste sont de bons amis ! "C'est quelqu'un que j'appelle à chaque fois que j'ai un problème. Dès que je suis perdu, que je ne sais pas quelle décision prendre, c'est souvent Laurent que je contacte pour avoir son analyse. Pendant la période du Covid, j'ai eu très peur de perdre mes sociétés. C'est lui qui m'a rassuré", confie-t-il. Jérémy Ferrari reste fidèle à l'animateur, à qui il voue beaucoup de respect. "S'il doit avoir besoin de moi à un moment donné, je serai toujours là pour lui. Mais je sais aussi que je peux ne pas lui parler pendant 6 mois, mais si j'ai un souci, il sera là", annonce l'humoriste dans ce podcast inédit.



Parmi sa bande d'amis, il y a également Arnaud Tsamere ! Il fait partie du top trois des humoristes préférés de Ferrari. "Il me fait mourir de rire ! J'ai commencé avec lui... Même dans la vie, il me fait rire, donc je ne peux pas ne pas le citer", nous confie la Grosse Tête. Ses relations et admirations s'étendent aussi parmi les humoristes qu'il produit. "On ne prend pas le risque de produire quelqu'un si on n'est pas fan de la personne comme Laura Laune ou Alexandre Kominek". En somme, l'humour rythme la vie de Jérémy Ferrari. Il en a fait son métier et ses amitiés. D'ailleurs, ses premières inspirations sont Pierre Palmade et Muriel Robin.

J'ai découvert Desproges et je me suis dis "on peut faire de la scène en étant odieux sur les planches !" Jérémy Ferrari

Jérémy Ferrari nous confie qu'une partie de sa jeunesse s'est déroulée devant les spectacles de Pierre Palmade et Muriel Robin. "Ils m'ont donné envie de faire ce métier quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai découvert Desproges et je me suis dit qu'on peut faire de la scène en étant odieux sur les planches, et ça m'a beaucoup parlé", raconte-t-il.



Une fois lancé sur scène, Jérémy Ferrari a travaillé sur des sujets d'actualité. Il a fait un spectacle sur les religions, un second sur le terrorisme, et un troisième sur la médecine. Son suivi des informations et de ses recherches pour écrire ses shows, lui servent également pour Les Grosses Têtes". Je révise l'actualité mais le problème, c'est que j'ai une mémoire sélective. Souvent quand je réécoute les émissions, je me rends compte que je connaissais une réponse [...] J'ai travaillé la religion et l'histoire pour mes spectacles, j'ai étudié pendant plusieurs années, j'ai lu beaucoup de philosophie. Normalement, je devrais réussir de temps en temps à donner des bonnes réponses !", explique-t-il en riant.

