"On est en direct" : "Mon public sait exactement qui je suis", raconte Muriel Robin

Ce samedi 18 décembre, Muriel Robin, Jérémy Ferrari ou encore Diane Leyre, Miss France 2022, étaient les invités de Léa Salamé et Laurent Ruquier. Sur le plateau de l'émission On est en direct, diffusée sur France 2, Muriel Robin est revenue sur son spectacle "Et Pof", qui reprend ses sketchs les plus cultes comme "L'addition" ou "Le Noir". Elle a rappelé le lien fort et "constant" qu'elle entretient avec son public.

"Mes spectacles" et les interviews "m'ont permis de me confier", a expliqué l'artiste. "J'ai même peut-être trop exprimé mes états d'âmes", reconnaît-elle. "Mais je suis faite comme ça : je me confiais comme si je parlais à un ami que je n'avais pas à ce moment-là", et ainsi, "le public sait exactement qui je suis", a expliqué l'humoriste.

Dès janvier 2022, Muriel Robin est en tournée dans toute la France. Pour son prochain spectacle, la comédienne a déclaré qu'elle ne sera pas seule sur scène sans préciser avec qui elle collaborera.