Florence Foresti : qui est Alexandre Kominek, son nouveau compagnon ?

Pour la 100e du spectacle de Vincent Dedienne, au théâtre Marigny à Paris, plusieurs personnalités publiques étaient réunies : Laurent Ruquier, Antoine de Caunes, Cristiana Reali, Florence Foresti et Alexandre Kominek, son nouveau compagnon. Ce n'est pas la première fois que le couple s'affiche. Il y a quelques semaines, ils avaient été aperçus ensemble dans les tribunes de Roland-Garros.

Alexandre Kominek est un humoriste suisse de 33 ans. Avant de se lancer dans la comédie, il a tenté des études de droit avant d'apprendre le théâtre au cours Florent. Il a ensuite obtenu un bachelor en Direction Artistique à Genève. Durant ses études, il a enchainé les petites scènes et les concours, et s'est notamment produit au Banane Comedy Club de Lausanne et au concours Jokenation. Des prestations qui l'ont fait connaître et lui ont permis d'accéder à des rendez-vous incontournables de l'humour comme le Montreux Comedy Club et le Jamel Comedy Club.

Son premier spectacle de stand up a vu le jour en 2018 sous le titre Bâtard Sensible. On a également pu le voir dans la mini-série 6 x Confiné.e.s sur Canal+. Suivi par plus de 30.000 personnes sur Instagram, il partage ses meilleurs moments sur scène, mais aussi de son quotidien, avec toujours beaucoup d'autodérision.

