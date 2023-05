VIDÉO - Les Grosses Têtes : AZ critique les questions de Laurent Ruquier

Découvrez les Grosses Têtes du mercredi 24 mai 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : Une Grosse Tête qui peut oublier ses clés mais pas les dates de naissance… : Paul El Kharrat. Une Grosse Tête qu’on peut voir léviter au théâtre mais inévitable à la radio… : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête qui voit aujourd’hui dans les manifs toutes les casseroles qu’elle a vendu au Téléachat… : Julie Leclerc. Une Grosse Tête en rouge et noir, rouge pour son nom et noir pour son humour… : Jeremy Ferrari. Une Grosse Tête dont les deux domaines de prédilections sont les plateaux de d’humoristes et les plateaux de fromages... : AZ. Une Grosse Tête qu’on préfère avoir en photo qu’en pension… : Bernard Mabille.



"6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

