Pierre Desproges et des fantômes dans La Curiosité

publié le 31/10/2017 à 13:19

Première partie : Pierre Desproges

Il avait l'humour noir et grinçant... Pierre Desproges a tiré sa révérence le 18 avril 1988. Il y aura bientôt 30 ans. Mais après trois décennies, que sait-on au juste de l'homme derrière l'humoriste ? Du journaliste débutant à l'Aurore qui signe un portrait au vitriol d'un dénommé Jacques Mesrine ? Du gamin farceur qui haïssait le football, ses supporters et les foules en général ? Mais aussi du grand amateur de vin et du papa attentionné ?

On vous raconte la vraie personnalité de Pierre Desproges avec le journaliste Philippe Durant.



à lire : Pierre Desproges, publié aux éditions First Documents



Pierre-Desproges

Deuxième partie : Fantômes français

Ce soir, c'est Halloween… Dans la Curiosité, on vous raconte des histoires de fantômes français ! Des fantômes qui hantent nos châteaux, nos demeures un peu partout en France. Comment fait-on pour les entendre, pour les voir, qui sont-ils au juste ? Bienvenue sur les traces d' Esclarmonde de Pereille, de Geneviève Zaepffel, de Thérèse de Saint-Clar...

On pose la question à une enquêtrice du paranormal… Sandy Lakdar, créatrice des la série documentaire "The Believers".

A lire : Nos fantômes de France, par Sandy Lakdar et Gulliver l'Aventurière, éditions Lanore.

Nos-fantomes-de-France