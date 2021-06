publié le 09/06/2021 à 15:09

La passion est donc bel et bien de retour entre Jennifer Lopez et Ben Affleck. Comme dans une comédie romantique, les anciens tourtereaux ont décidé de se donner une nouvelle chance, des années après leur rupture et après avoir fondé leurs familles respectives.

Comme le révèle le média américain E ! Online, Jennifer Lopez s'apprête à quitter Miami pour s'installer à Los Angeles et se rapprocher ainsi de Ben Affleck. "Cet été, elle sera entre Los Angeles et les Hamptons, mais Los Angeles sera sa base. Et elle cherche des écoles pour ses enfants (Emme et Maximilian, 13 ans, ndlr) pour la rentrée", précise une source au média.

"Elle est impatiente de ce nouveau départ et de poursuivre les choses avec Ben. Ils seront bientôt dans leur maison de Los Angeles", ajoute la source qui indique ainsi que les "Bennifer" comptent s'installer sous le même toit. Le début d'une nouvelle histoire d'amour qui devrait faire vibrer les cœurs de certains et certaines fans de l'acteur et de la chanteuse.

Le 25 mai dernier, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont rendus à un cours de sport séparément, mais une fois dans la salle de gym "ils ne cachaient pas du tout leur relation", expliquait une source à Entertainment Tonight. "Pendant l'entraînement, ils étaient côte à côte. Ils se faisaient des câlins, ils se chamaillaient. Cela se voit qu'ils ont une vraie alchimie", poursuivait la source. Plus encore, Ben Affleck et Jennifer Lopez "se sont embrassés entre deux entraînements". Le couple, qui n'a pas encore communiqué sur le sujet, ne se cache plus, ou presque.