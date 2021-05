Jennifer Lopez et Ben Afleck de nouveau ensemble ?

Jennifer Lopez et Ben Affleck en 2002 à New York

publié le 11/05/2021 à 12:12

Assistons-nous au retour de "Bennifer" ? C'est bien ce que pense une partie de la presse américaine après des photos de Jennifer Lopez et Ben Affleck ensemble.

17 ans après leur séparation, J.Lo et Ben Affleck sembleraient avoir ravivé la flamme d'une passion qui faisait la Une de la presse dans les années 2000. Comme le rapporte le média américain People, les deux stars ont passé "plusieurs jours ensemble" dans le Montana, fin avril dernier. "Jen a passé quelques jours avec Ben loin de la ville. Ils partagent une forte connexion. Ça été rapide et intense mais Jen est heureuse", confie une source proche de la chanteuse à People. Le Daily Mail a ensuite publié des photos où Jennifer Lopez et Ben Affleck roulent en voiture dans le Montana.

"Ils s'aiment beaucoup et s'admirent énormément", a confié une autre source au média américain, après que le "couple" a été aperçu à Los Angeles, le 1er mai dernier, ajoutant de l'eau au moulin. Pour le moment, les représentants des stars n'ont pas communiqué sur le sujet.

Jennifer Lopez et Ben Affleck avaient annoncé leurs fiançailles en 2002 après plusieurs mois de relation. Ils avaient ensuite décalé d'un an la cérémonie avant de se séparer en 2004.