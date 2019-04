publié le 25/04/2019 à 13:39

Après Agnès Varda le 29 mars 2019, le monde du cinéma est à nouveau en deuil. Jean-Pierre Marielle est décédé mercredi 24 avril 2019, des suites d'une longue maladie, a annoncé à sa famille le jour même. À 87 ans, il était l'une des grandes figures du théâtre et il était connu de tous par ses rôles au cinéma. Patrice Leconte a tenu a rendre hommage à celui qu'il a fait jouer à de nombreuses reprises devant ses caméras.



"Des souvenirs, j'en ai des dossiers complets mais je me rappelle une fois avoir parlé de la direction d'acteurs avec lui. Il m'avait dit : 'Ce que j'attends d'un réalisateur, c'est qu'il me dise plus vite ou moins vite, c'est tout' et ça, c'est vraimeent lui", se souvient le réalisateur en souriant au micro de RTL. "Sans avoir une très haute idée de lui-même, c'est quelqu'un qui ne se prenait pas au sérieux. J'avais une admiration folle pour lui et ça m’embête d'en parler au passé."

Jean Rochefort, Philippe Noiret et Jean-Pierre Marielle, "cette grande carcasses très attachante", avec tous les trois joués pour le cinéaste dans Les Grands Ducs (1996) : "J'espère qu'ils se retrouvent tous les trois là-haut, le dernier grand duc est parti", confie le réalisateur Patrice Leconte. Comme l'a annoncé dans la soirée du mercredi 24 avril 2019, Agathe Marielle, son épouse, les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité dans les jours prochains.