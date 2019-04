publié le 25/04/2019 à 08:19

Il l'avait dirigé dans Calmos (1976) ou encore dans Tenue de soirée (1986). Bertrand Blier est revenu est sur le décès mercredi 24 avril de Jean-Pierre Marielle. "C'est une mauvaise nouvelle mais malheureusement on s'y attendait", confie le réalisateur. "On savait que Jean-Pierre était malade, très malade depuis longtemps".



Acteur gouailleur devant la caméra, Jean-Pierre Marielle était beaucoup plus pudique dans l'intimité, selon Bertrand Blier. "Il était très particulier Jean-Pierre, c'était un garçon secret, mystérieux, souvent angoissé (...) Il n'a jamais été une bête de 'showbizz'".

Un "garçon secret" avec lequel tourner était "facile", mais avec qui "on tissait des liens souvent difficiles", dit-il. "C'était un homme qui avait des colères, qui n'était pas toujours de bonne humeur". Un tempérament lunatique, "une météo très instable", ironise encore Bertrand Blier. "Il y avait toujours des nuages noirs dans le ciel".

"J'ai beaucoup de bons souvenirs avec lui. J'ai fait trois films avec lui", rappelle le réalisateur de Calmos, Tenue de soirée et des Acteurs. "Il y avait une humeur puis la dimension, le physique du personnage. Il était très grand, très envahissant". Un comédien qui avait débuté au début des années 1950, avec sa "bande du conservatoire"...