La presse rend hommage à Jean-Pierre Marielle et Dick Rivers

publié le 25/04/2019 à 10:29

La presse rend hommage aux deux grands artistes décédés mercredi 24 avril : Jean-Pierre Marielle à 87 ans et Dick Rivers à 74 ans. Elle met l'accent notamment sur leurs voix et leurs arts respectifs.



D'abord la voix caverneuse de Jean-Pierre Marielle, "une voix puissante, bien timbrée et rocailleuse", écrit Armelle Heliot dans le Figaro. "Le rencontrer c’était se préparer à écouter la chanson sublime d'un fantasque baryton", ajoute-t-elle. Le journal ressort un entretien que l'acteur lui avait accordé en 2010. Il y évoque ses amis, ses potes de toujours : Jean Rochefort, Claude Brasseur, Jean-Paul Belmondo."Quand on a la chance de faire de bonnes rencontres, on les garde", disait-il.

Quant à sa carrière, "son truc" c’était "les sales bonhommes, les beaufs, bêtes et méchants, les cyniques", rappelle le quotidien régional La Provence. "Pour un acteur, ce n'est pas très intéressant de jouer un type sympa", avouait Jean-Pierre Marielle. "Jouer les cons, j'adore ça. Ça me convient. Je n'ai pas à forcer sur la composition", ajoutait-il.

La Provence rend également hommage à la voix de Dick Rivers. "Avec les Anges" titre, de son coté, Nice Matin qui publie en une une très belle photo sur laquelle on voit le chanteur sur scène regardant vers le ciel, la main tendue.

La une de @Nice_Matin du jeudi 25 avril pic.twitter.com/y4bnm9Lb3J — Nice-Matin (@Nice_Matin) 24 avril 2019