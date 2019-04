publié le 25/04/2019 à 10:18

Au lendemain de la disparition de Jean-Pierre Marielle à l'âge de 87 ans, François Cluzet a réagit au décès "du grand duc". En 2015, François Cluzet a joué dans la nouvelle version d'Un moment d'égarement, sorti en 1977 et dans lequel Jean-Pierre Marielle et Victor Lanoux tenaient les rôles principaux.



"Il était très impressionnant, je me souviens surtout de sa grande époque. C'est pour un nous un exemple, car il est d'abord un acteur au physique atypique avec une voix dont on ne sait pas d'où il la sortait et un acteur prodigieux", démarre François Cluzet, qui reprend son rôle de Max dans Nous finirons ensemble, la suite des Petits Mouchoirs, en salles le 1er mai 2019.

"C'était un exemple pour nous, surtout le fait qu'il soit hors norme, c'est toujours formidable d'avoir des acteurs qui deviennent populaires, alors qu'ils ne ressemblent à personne", poursuit l'acteur au micro de RTL.