publié le 25/04/2019 à 07:43

Jean-Pierre Marielle n'était pas un inconnu des studios de RTL. Le 24 avril 2013, il était l'invité de l'émission À la bonne heure, sur RTL. En pleine promo du film "La fleur de l'âge", il revenait sur sa façon d'appréhender son métier d'acteur. Un métier pas toujours évident, expliquait-il, face à l'animateur Stéphane Bern.

"Ça fait toujours ça, on n'est jamais sûr de soi vraiment. Des fois le rôle vient à vous, des fois il ne vient pas. Des fois vous essayez d'aller au rôle et vous n'y arrivez pas. C'est pour ça qu'on a toujours une petite angoisse, qui est toujours la même depuis qu'on passait son temps au conservatoire ou dans les cours d'art dramatique", déclarait-il.



"Jean-Pierre est la réincarnation même de faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux", rajoutait Julie Ferrier, avec qui il partageait l'écran.

Jean-Pierre Marielle est décédé mercredi 24 avril à l'âge de 87 ans.