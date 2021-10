Japon : pourquoi le mariage de la princesse Mako crée la polémique

Le poids de la couronne est un fardeau et il n'y a pas que les difficultés de la famille royale britannique qui nous permet d'arriver à cette conclusion. La famille impériale japonaise, la plus ancienne dynastie du monde, doit, elle aussi, vivre avec la pression de la presse, du public et des traditions. C'est la princesse Mako, la nièce de l'empereur Naruhito, qui est dans le viseur actuellement. En cause ? Son mariage. Mais ce qui devrait être une belle fête, le plus beau jour de sa vie, s'est changé peu à peu en cauchemar.

Après des années de controverses, la princesse Mako, 29 ans, se mariera à la fin du mois d'octobre. La jeune femme renoncera cependant aux rites traditionnels et n'acceptera pas l'indemnité accordée habituellement aux femmes de la maison impériale qui épousent des roturiers. L'Agence de la maison impériale a déclaré que la princesse Mako épouserait son fiancé Kei Komuro le 26 octobre. "La cérémonie de mariage, le banquet de réception et d'autres rituels n'auront pas lieu et un paiement forfaitaire ne sera pas octroyé", a précisé à un responsable de l'Agence.

L'Agence ayant indiqué que la princesse souffrait d'un syndrome "complexe" de stress post-traumatique en raison de la couverture médiatique ayant entouré sa personne et sa famille. L'impératrice actuelle du Japon, Masako, a elle aussi connu un mal similaire après l'incroyable pression médiatique liée à son incapacité d'avoir un petit garçon. Après de nombreuses années, un héritier mâle a fini par naître (le petit frère de Mako, Hisahito né en 2006) mais le pays a failli entièrement repenser ses règles de succession pour permettre à la lignée très ancienne de ne pas s'éteindre. Les princesses auraient pu être enfin considérées pour occuper le trône impérial par exemple. Mais la réforme n'est jamais intervenue.

Mako, qui est la fille du frère cadet de l'empereur Naruhito, a enduré des années de critiques et d'atermoiements au sujet de son projet de mariage avec Kei Komuro, également âgé de 29 ans. Ils sont fiancés depuis 2017.

Kei Komuro Crédit : AFP

Selon les règles de succession impériale au Japon, Mako perdra son titre après son mariage avec un roturier. Mais son compagnon est toujours critiqué pour des allégations selon lesquelles sa mère aurait emprunté de l'argent à un ancien fiancé et ne l'aurait pas remboursé. L'ex-compagnon de la mère de Kei Komuro l'accuse de ne pas lui avoir remboursé plus de 4 millions de yens (environ 30.000 euros), une somme qu'elle lui aurait empruntée pour financer une partie des études de son fils. Cette querelle, qui n'est toujours pas réglée, avait fait scandale au Japon, où un comportement irréprochable est attendu des membres de la famille impériale.

Le mariage avait été reporté et Kei Komuro était parti en 2018 aux États-Unis pour y poursuivre ses études de droit, une décision qui avait été perçue au Japon comme une tentative de faire baisser la pression. Son extraction modeste et ses cheveux longs ont fini de sceller son destin dans l'opinion publique. Cet exil devrait d'ailleurs précéder un départ du couple de l'autre côté du Pacifique. Un départ qui n'est pas sans rappeler un autre éloignement : le Megxit, l'exil volontaire d'Harry et Meghan Markle.

Des allures de Megxit

Le couple devrait s'installer à New York après le mariage. Kei Komuro est rentré au Japon en début de semaine. Il observe actuellement la quarantaine obligatoire de 14 jours imposée par le Japon pour les arrivées de l'étranger, et les médias locaux ont déclaré que le couple devrait être réuni pour la première fois depuis environ trois ans lorsqu'il sortira le 11 octobre.

La controverse qui entoure le mariage et la décision du couple de s'installer aux États-Unis ont donné lieu à des comparaisons le couple britannique.

La princesse Mako et Kei Komuro lors de l'annonce de leurs fiançailles en 2017 Crédit : SHIZUO KAMBAYASHI / POOL / AFP

La nouvelle de la prochaine union a suscité un gros intérêt dans la presse nippone, plusieurs journaux imprimant des éditions spéciales, mais les réactions en ligne ont été mitigées, certains exprimant leur mécontentement, d'autres saluant l'heureux événement. "Félicitations. Les membres de la famille impériale devraient avoir le droit de prendre une décision sur leur vie", a écrit, par exemple un utilisateur de Twitter. L'expression "syndrome de stress post-traumatique complexe" était parmi les plus partagés sur le Twitter japonais, certains utilisateurs exprimant leur sympathie pour la princesse. "Il n'est pas surprenant qu'elle ait développé ce syndrome. Il n'est pas nécessaire de l'attaquer davantage, n'est-ce pas ?", a écrit une personne sur le réseau social. Mais d'autres ont demandé si "ce timing signifie ne pas critiquer".