publié le 09/11/2018

Ce n'est pas un tour de magie qui a fait disparaître son argent mais bien son assistante. J.K. Rowling, pointe du doigt le mauvais comportement d'Amanda Donaldson, son ancienne employée.



Selon l'autrice de 53 ans, celle-ci lui aurait dérobé, non pas des mornilles (argent de l'univers Harry Potter) mais bel et bien des euros. Le montant du préjudice s’élèverait à 24.000 livres sterling (soit 27.000 euros), rapporte The Sun mardi 6 novembre 2018. Son ancienne collaboratrice aurait effectué plusieurs emplettes avec sa carte de crédit dont elle disposait dans le cadre des ses fonctions.

D'après les informations de la BBC, plusieurs grosses dépenses personnelles (d'une valeur de 14.500 euros) auraient été faites par la jeune femme. Des parfums de chez Jo Malone ou bien des produits de cosmétiques provenant de Molton Brown ont été achetés. Pire encore, elle aurait déboursé 1.900 euros dans la chaîne de cafés américaine Starbucks.



Son époux s'est rendu compte de la supercherie

À ces achats vient s'ajouter un vol d'une valeur de 8.800 euros dans un coffre-fort et plusieurs disparitions d'effets personnels (notamment un petit train électrique Poudlard Express) d'une valeur de 1.800 euros.



C'est Neil Murray, l'époux de J.K. Rowling qui s'est rendu compte de la supercherie. Amanda Donaldson a immédiatement été démise de ses fonctions et J.K Rowling l'a assignée en justice même si elle nie les faits qui lui sont reprochés.



Ce désagrément n'a pas empêché à l'auteure de faire sensation lors de l'avant-première mondiale des Animaux fantastiques 2, jeudi 8 novembre 2018 à Paris puisqu'elle est apparue tout sourire face aux photographes et journalistes.