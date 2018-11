J.K. Rowling, sous son alias Robert Galbraith, sortira un prochain livre en avril

publié le 06/11/2018 à 18:12

Ce ne sera pas une suites des aventures d'un célèbre sorcier à lunettes... Le prochain roman de Robert Galbraith, pseudonyme de la romancière britannique J.K. Rowling, auteure des aventures du sorcier Harry Potter, paraîtra en français en avril chez Grasset. Blanc mortel (Lethal White, publié en Grande-Bretagne en septembre) constitue le quatrième volet des aventures de son détective londonien Cormoran Strike et de sa fidèle partenaire, Robin Ellacott.



Il s'agit du livre "le plus romanesque de Robert Galbraith à ce jour, promet l'éditeur. Blanc mortel est à la fois un mystère captivant et un nouvel épisode haletant de l'histoire de Cormoran Strike et Robin Ellacott".

Les trois premiers romans signés Robert Galbraith, L'appel du coucou (2013), Le ver à soie (2014) et La carrière du mal (2016), publiés en français chez Grasset, ont tous été des best-sellers. Tous ces romans ont été également adaptés en série à la télévision.