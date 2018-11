publié le 09/11/2018 à 10:52

Tout le monde était présent. À commencer par celui qui reprend la redingote de Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne), le spécialiste des animaux fantastiques. Dans ce deuxième volet, son personnage a mûri, il est plus grave, moins innocent et bonne nouvelle, Eddie Redmayne a arrêté de minauder et d'en faire des tonnes pour livrer une prestation touchante.



"Ce que j'aime dans ces films c'est que J.K. Rowling parvient à faire jaillir le merveilleux, la joie la comédie, la romance et la noirceur. Bref, toutes ces ambiances assemblées dans quelques choses qui nous semble être quotidien et pertinent. Quand vous quittez le cinéma vous avez un film qui vous a, à la fois diverti et fait réfléchir", a confié Eddie Redmayne au micro de RTL.

Le film se déroule 80 ans avant la naissance du petit sorcier, à une époque où bons et mauvais magiciens s'affrontent déjà. Ce deuxième volet se déroule à Paris et l'auteure des livres de cette saga, scénariste des Animaux fantastiques, J.K. Rowling, était présente est est allée à la rencontre de son public. Elle a juste consenti à dire quelques mots destinés à son cher public et en français.



"Alors je vais essayer de parler en français. Certains d'entre vous le savaient peut-être déjà, j'ai passé un an à Paris quand j'étais étudiante et cela reste un de mes endroits préférés au monde. J'adore les fans français de Harry Potter qui ont été merveilleux pour moi pendant des années et nous espérons (l'équipe du film) que vous apprécierez le film", a-t-elle déclaré sous un tonnerre d’applaudissements.



Les animaux fantastiques 2 sort mercredi le 16 novembre 2018.

> Les Animaux Fantastiques : les Crimes de Grindelwald - Bande Annonce finale (VF)