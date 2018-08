Izïa Higelin a donné naissance à son premier enfant

publié le 06/08/2018 à 12:05

Carnet rose pour Izïa Higelin. La chanteuse de 27 ans a donné naissance à son premier enfant le 1er août à 4h38 du matin. Une grossesse qui s'est déroulée loin des réseaux sociaux et des médias, quatre mois après le décès de son père, Jacques Higelin.



Izïa Higelin avait alors posté un long message en hommage au célèbre chanteur, mais aussi pour remercier ses proches et ses fans de leur soutien. "Je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous vos tendres mots, vos pensées, vos sourires bienveillants, et votre présence magnifique jeudi", avait-elle ainsi écrit après les obsèques.



L'interprète de La Vague a donc fait son retour sur Instagram pour annoncer la bonne nouvelle. La star pose tout sourire avec son nouveau-né dans les bras, en train d’allaiter. Pour le moment, elle n'a pas encore le dévoilé le sexe de son enfant, ni son prénom.

01/08/18 - 4h38