INVITÉE RTL - Laeticia Hallyday : Johnny "m'a laissée avec beaucoup de problèmes"

Elle ne cache pas son émotion. Deux ans après l'accord "définitif" trouvé autour de l'héritage de Johnny Hallyday, Laeticia revient dans le Journal Inattendu sur RTL sur la bataille judiciaire qui a déchiré le clan Hallyday et espère que "les choses s'apaiseront".

"Le seul qui pourrait apaiser ces rancœurs, c'est Johnny", confie la veuve du "Taulier". "Parce qu'il est parti et il n'a pas réglé certaines choses... Il savait certainement que j'étais forte pour y arriver mais il m'a laissée avec beaucoup de problèmes qu'il n'a pas gérés, par manque de courage. Mais c'était lui, on ne pouvait pas le changer. Je lui pardonne aujourd'hui."

Johnny Hallyday est décédé le 5 décembre 2017, à l'âge de 74 ans. Dans son testament rédigé aux États-Unis en 2014, le rockeur avait légué l'ensemble de sa fortune à sa veuve et leurs deux filles, Jade et Joy, sans rien laisser à ses aînés, Laura Smet et David Hallyday. Après la découverte de ce testament, Laura s'était lancée dans un combat juridique.

Jade et Joy "ont déjà vécu l'abandon"

En 2020, un accord avait finalement été trouvé avec la fille aînée de Johnny. Le fils du chanteur a lui renoncé à sa part d'héritage. Aujourd'hui, Laeticia Hallyday souhaite tourner la page, avancer pour ses filles, même si "c’est encore un long chemin".

"Je pense surtout à mes enfants, ces deux petites filles qui ont déjà vécu l'abandon", explique-t-elle sur RTL. "C'est une forme d'abandon aussi, de les avoir oubliées, de les avoir laissées dans ce deuil. On était toutes les trois dans ce deuil, et il n'y avait plus personne. Alors qu'on n'a pas vécu comme ça, c'est ça qui est douloureux."

C'est l'homme que j'ai aimé, avec ses faiblesses et ses failles Laeticia Hallyday sur RTL

Laeticia Hallyday conclut : "Je ne peux pas régler les problèmes que Johnny a laissés. Il n'est plus là et évidemment j'en assume la responsabilité comme j'ai toujours tout assumé de lui. C'est ma vie, mon destin. C'est l'homme que j'ai aimé et que j'aimerais toute ma vie, avec ses faiblesses et ses failles."

Le 8 décembre, M6 diffusera un documentaire, Johnny par Laeticia. La veuve du chanteur a confié au réalisateur William Karel 740 heures de films familiaux, la plupart inédits, tournés depuis 1995. Elle supervise actuellement une exposition événement dédiée au chanteur à Bruxelles, à partir du 20 décembre jusqu'en juin 2023, avant Paris en 2024.

