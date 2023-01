INVITÉ RTL - Quand Bernard Tapie a déclaré son fils "avec quatre jours" de retard à l'état civil

Quinze mois après sa disparition, Bernard Tapie fait de nouveau parler de lui. Ce lundi 16 janvier, Stéphane Tapie - le fils ainé de l'homme d'affaires - était l'invité de RTL à l'occasion de la sortie de son livre-confession Comment te dire au revoir, publié aux éditions Michel Lafon. L'occasion pour l'homme de 53 ans de revenir sur les plus belles anecdotes qu'il a pu partager avec son père.

Officiellement, Stéphane Tapie est né le 9 août 1969 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)... Dans les faits, il est né le 5 Dans les faits, c'est bien plus compliqué. "C'est drôle, mais ça l'est beaucoup moins pour moi. Le 9 août, [Bernard Tapie] va à la mairie avec mon acte de naissance", explique-t-il au micro de RTL. Face à l'officière d'état civil, le papa déclare vouloir "déclarer son fils". Une simple formalité pour bien des parents... mais pas pour celui qui sera par la suite le patron de l'Olympique de Marseille.

En effet, Bernard Tapie se voit répondre "qu'il a un jour de retard", détaille le fils ainé de l'homme d'affaires. "[Il avait] trois jours ouvrables pour [me] déclarer", précise Stéphane Tapie. Sans se démonter, la fonctionnaire explique alors à Bernard Tapie qu'il doit se rapprocher "d'un juge des tutelles" pour déclarer son enfant. Une perspective qui ne plaît guère à celui qui est décédé en octobre 2021 des suites d'un cancer.

Il prend un acte de naissance, il met un tampon et il écrit la date du 9 août Stéphane Tapie, sur RTL

Ni une, ni deux, Bernard Tapie repart à la clinique où son fils Stéphane est venu au monde. "Il rentre dans le bureau des sages-femmes, il prend un acte de naissance, il met un tampon et il met la date du 9 août. Avant de retourner voir" la fonctionnaire, raconte Stéphane Tapie sur RTL.

Fidèle à lui-même, Bernard Tapie ne se démonte pas et demande, à nouveau, à pouvoir déclarer la naissance de son enfant à l'État. Face au refus de l'agente, le "Boss" prétexte n'être jamais venu. "Je suis donc né, selon l'état civil, le 9 août. J'aimerais tellement qu'un jour, un juge, se dise : 'aller, on va rétablir la vérité'. Je suis, donc, plus vieux de quatre jours", préfère en rire Stéphane Tapie, aujourd'hui.

