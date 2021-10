Le cercueil du "Boss" arrive, porté par six chefs de groupes de supporters.

Le cercueil du "Boss" arrive, porté par six chefs de groupes de supporters. Crédits : NICOLAS TUCAT / AFP

Beaucoup d'émotion et de ferveur ce jeudi 7 octobre au stade Vélodrome de Marseille, alors que les supporters disaient au revoir une dernière fois à Bernard Tapie. L'ancien président de l'OM, qui a ramené la Ligue des champions dans la cité phocéenne, est décédé dimanche 3 octobre d'un cancer à l'âge de 78 ans.

La finale victorieuse de 1993 contre l'AC Milan a été retransmise sur les écrans géants du stade, sous les hourras des personnes présentes. Les supporters ont pu entrer dès 17h dans la tribune Jean Bouin, nombre d'entre eux portant le maillot de l'OM sur les épaules.

Juste après le but de Basile Boli, le cercueil, recouvert de drapeaux aux couleurs du club, du "Boss" est arrivé sur la pelouse, soutenu par les six chefs de groupes de supporters. Le morceau Jump de Van Halen, qui accompagne habituellement les joueurs lorsqu'ils entrent sur la pelouse, a alors retenti. Après craquage de fumigène et chants, le cercueil de Bernard Tapie a quitté pour la dernière fois le Vélodrome peu avant 19h.